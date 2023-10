One More Time dei Blink 182 | ecco dove eravamo rimasti recensione

(Di domenica 22 ottobre 2023) Chi scrive non è mai andato fuori di testa per i tre di Man Overboard, ad eccezione della traccia appena citata e qualche altra robetta sporadica come Stay Together For The Kids, First Date, Dammit e quella versione sgraziata ma felice di A Letter To Elise dei Cure portata sul palco dell’MTV Icon. Eppure la curiosità di fronte a una novità discografica di questa portata è stata tanta fino al 20 ottobre. Perché quando ascoltiamo Onedei182 l’amarcord è d’obbligo, si innesca come farebbe una fotocellula con una luce esterna. Il 2023 è un anno strano ma intenso, se pensiamo che dalla California Tom DeLonge è ritornato a suonare con Mark Hoppus e Travis Barker mentre dal Regno Unito è stato lanciato nel cosmo “il nuovo dei Rolling Stones” nonché il primo senza Charlie Watts. Che fare? Il disco suona pop punk. Non ...

I Blink 182 riprendono il discorso iniziato con Enema Of The State e Take Off Your Pants And Jacket. La nostra recensione del nuovo album One More Time ...