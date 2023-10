Oltraggi alle Istituzioni | chat che scottano attorno a Vannacci

Leggi su iltempo

(Di domenica 22 ottobre 2023) Caro Direttore, Star Wars. Il post best seller del generalesta facendo tremare le Forze Armate e sta per dare lavoro alla Procura militare. È partita, infatti, un'indagine riservata che sta squassando l'Esercito: nel mirino un gruppo di militari, soprattutto paracadutisti, vicini al generale dei Corpi speciali dell'Esercito Roberto, autore del controverso libro "Il mondo al contrario”. In pochi mesi, il volume di 300 pagine autoprodotto, ha scalato tutte le classifiche di vendita, sollevando una vera e propria guerra ideologica in quanto ritenuto un compendio di tesi e posizioni populiste, razziste, sessiste e omofobe contrarie al "pensiero unico". Forse è per questo che le Autorità si sono viste recapitare dei plichi anonimi contenenti copie di whatsappini di unacollegata apparentemente al generale ...