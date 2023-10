Nino Frassica | l’accorato appello per ritrovare il suo Hiro | coinvolge anche i veterinari

Leggi su chenews

(Di domenica 22 ottobre 2023)ha diffuso sui social un avviso a tutti iinerenti al suo gatto: si tratta di una doverosa precisazione.e la sua famiglia continuano la ricerca del loro gattoe lo fanno con un annuncio per tutti i. L’artista siciliano tramite i suoi social ha voluto diffondere il documento dicon numero di microchip, in questo modo da aiutare gli specialisti qualora il loro gatto venisse portato in una struttura. L’annuncio diai– (Ansa Foto) – CheNews.itDa qualche settimana ormai il gattoè scomparso e da quel momentoe sua moglie non ...