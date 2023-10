MotoGP | Zarco | “Vento troppo forte | giusto non correre”

(Di domenica 22 ottobre 2023) “Se ci fosse stato soloe meno pioggia mi sarebbe piaciuto. Il, invece, spingeva, è stata ottima la decisione di non”, così, reduce dalla prima vittoria in carriera in top class, ha commentato l’annullamento della Sprint Race del Gp d’Australia. SportFace.

La seconda fila vedrà Aleix Espargaro, Johann Zarco e un sorprendente Enea Di Giannantonio

"Purtroppo non era davvero possibile correre - le parole di Enea Bastianini, decimo sabato -. Nel warm-up le condizioni non erano così male, ma sul finale della sessione la situazione è diventata ..."