MotoGP | quando la prossima gara? GP Thailandia 2023 | programma | orari | tv | calendario completo

Leggi su oasport

(Di domenica 22 ottobre 2023) Lacomincia il viaggio di ritorno verso l’Europa. Pur restando nel contesto dell’Estremo Oriente, il Motomondiale inizia ad avvicinarsi al Vecchio Continente dopo aver raggiunto l’Oceania. Il weekend del 27-29 ottobre, terzo consecutivo d’azione, sarà dedicato al Gran Premio di. L’appuntamento è di recentissima istituzione, essendo entrato innel 2018. Cionondimeno, ha subito saputo guadagnarsi un’identità propria, soprattutto grazie allo strepitoso entusiasmo del pubblico thailandese. La passione per il Motomondiale si è dimostrata fortissima, regalando un contesto caloroso, in tutti i sensi (in un ambito tropicale, le temperature sono sempre elevate). La pista, edificata fra il 2013 e il 2014, misura 4.554 metri e rispetta il canone del “Tilkodromo”. La prima parte è costituita solo da rettilinei e ...