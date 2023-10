MotoGp | Martin ' Giusto annullare la Sprint Race'

(Di domenica 22 ottobre 2023) Lo spagnolo della Ducati era comunque andato bene nel warm up PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - "E' stata una scelta giusta, era pericoloso per tutti anche se nel warm up ero andato molto bene. Comunque ...

Sarebbe toccato alla, ma è stato chiaro che ci sarebbero state poche possibilità di partire. ... Dopo che il suo pilotaaveva perso ieri punti su Bagnaia per un'errata scelta di gomme, ...

Sprint Race cancellata, le reazioni. Bagnaia: "La situazione era critica", Martin: "Io volevo correre..." La Gazzetta dello Sport

Comunque hanno deciso così e per la sicurezza non si può correre. Ora via in Thailandia". Lo ha affermato Jorge Martin, dopo l'annullamento della Sprint Race in Australia.- foto: LivePhotoSport ...Calato il sipario a Phillip Island (Australia) per il 16° round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista aussie avrebbe dovuto tenersi la Sprint Race, posticipata a oggi per le condizioni meteo avvers ...