MotoGP | Marco Bezzecchi sincero | “A me è andata di c o La clavicola mi faceva molto male”

(Di domenica 22 ottobre 2023) Niente Sprint Race a Phillip Island (Australia), sede del sedicesimo round del Mondiale 2023 di. Sulla pista aussie era in programma la prova di 13 giri, spostata alla domenica per le condizioni meteo avverse. La Race Direction, basandosi sulle previsioni, aveva anticipato il GP il sabato al fine di assicurarsi la disputa della prova che metteva in palio il punteggio al completo. Si sapeva, quindi, che la Sprint odierna fosse a rischio. La pioggia e le forti raffiche di vento hanno costretto la Direzione Gara a intervenire e a cancellare l’evento. Perturbazione che c’era già stata già a precedere la classe regina, con la gara di Moto3 terminata e quella di Moto2 interrotta. A dire la sua su quanto è accaduto è stato, terzo della classifica mondiale: “Sinceramente avrei fatto aspettare per la disputa di Moto3 e di ...