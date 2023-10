MotoGP | il calendario degli ultimi 4 GP | ancora tre gare in Asia | poi si chiude a Valencia

Leggi su oasport

(Di domenica 22 ottobre 2023) Le condizioni meteo proibitive hanno reso impossibile lo svolgimento della Sprint Race del Gran Premio dell’Australia a Phillip Island: pioggia e forti raffiche di vento non hanno permesso ai piloti didi scendere in pista, dopo che la gara lunga era stata preventivamente spostata da Dorna a ieri, prevedendo un meteo particolarmente avverso nella giornata di oggi. Bagnaia esce quindi rafforzato da questo fine settimana, con un vantaggio di 27 punti su Martin, suo rivale diretto per il Mondiale. Quello australiano era il quintultimo weekend della stagione: la tournéetica prevede altre treprima della classica conclusione europea in quel di. Come detto, si rimarrà in Oriente anche per le prossime tre: la prossima settimana si volerà in Thailandia per la gara sul Chang ...