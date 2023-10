MotoGP e F1 oggi | orari gare 22 ottobre | tv | programma | streaming TV8 e Sky

Leggi su oasport

(Di domenica 22 ottobre 2023)domenica 22si conclude il lungo weekend riservato ai motori, arriviamo al momento clou dell’intenso fine settimana. Spazio alle: GP degli USA per quanto riguarda la F1 e la Sprint Race del GP d’Australia per la. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Austin e Phillip Island dopo gli eventi di ieri. La gara della F1 è prevista alle ore 21.00, mentre per labisognerà sintonizzarsi alle ore 05.00. Non ci saranno dunque contemporaneità che obbligheranno gli appassionati a fare una scelta o a fare zapping: occorrerà puntare la sveglia per seguire la sfida tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, spettacolo in prima serata per le quattro ruote. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti gli, delle ...