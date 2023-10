MotoGP | Davide Tardozzi | “La sicurezza dei piloti viene prima di tutto | giusto cancellare la Sprint Race”

Leggi su oasport

(Di domenica 22 ottobre 2023) Non si poteva fare altrimenti. Pioggia e vento a Phillip Island (Australia), sede del sedicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di. Sulla pista aussie era prevista la, a conclusione del week end. La Direzione Gara, infatti, aveva deciso preventivamente di cambiare lo schedule originario, anticipando il GP di 27 giri al sabato e disputando lanel giorno successivo.questo perché le previsioni meteorologiche non lasciavano presagire nulla di buono e quindi si è cercato di cautelarsi, per portare a compimento almeno la gara con il punteggio pieno. Alla fine della fiera, lainfatti non è andata in scena per i “capricci” del meteo. Impossibile garantire laai, viste anche le ...