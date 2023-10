Moto3 | risultati e ordine d’arrivo GP Australia | vince Oncu in volata su Sasaki | sesto Rossi

(Di domenica 22 ottobre 2023) Denizil GP di2023. Il turco del team Ajo la spunta sudi quattro decimi in un testa a testa durato fino all’ultimo giro. Più staccato Kelso, terzo a 4 secondi dal duo di testa. I piloti a podio fanno il vuoto sugli altri, con Veijer che è quarto a 23 secondi. Ancora più lontano Fernandez, quinto a 31 secondi dalla vetta e primo del gruppone di piloti composto da Riccardoa 31.7 secondi, Furusato, settimo a 32.2 secondi, Masia, ottavo a 32.9 secondi, Bertelle, nono a 33.379 secondi, e Fellon, decimo a 35.3 secondi. Appena fuori dalla top ten gli altri italiani Carraro e Nepa, rispettivamente undicesimo e dodicesimo. Cambia la classifica del Mondiale conche scavalca Holgado, 13° oggi e terzo a 195 punti in classifica, ...

A mezz'ora dalla partenza, la direzione gara ha deciso di annullare la gara Sprint in Australia a causa del maltempo. Tutti, o quasi, d'accordo ...Tony Arbolino domina senza mezzi termine in Moto2, ma vengono assegnati punteggi dimezzati con solo 10 giri su 23 completati. In Moto3 Oncu beffa Sasaki ...