Moto3 | Deniz Oncu vince sotto il diluvio di Phillip Island | Sasaki 2° si porta in scia a Masià nella generale

(Di domenica 22 ottobre 2023)si dimostra ancora una volta “mago della pioggia” dato che si è aggiudicato il Gran Premio d’Australia, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato diabbiamo assistito ad una gara letteralmente funestata dal maltempo. Tanta pioggia e vento forte hanno reso le condizioni ai limiti. Da questo scenario è emerso ilcolori del team Red Bull KTM Ajo che ha preceduto il nipponico Ayumu(Husqvarna Liqui Moly) di 407 millesimi, mentre completa il podio il padrone di casa Joel Kelso (CFMOTO Pruestel) terzo a 4.3 secondi. Quarta posizione per l’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) a 23.0 secondi, confermando che, dopo i piloti classificati nel podio, i distacchi sono amplissimi. Quinto lo spagnolo ...

