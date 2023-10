(Di domenica 22 ottobre 2023) Non finisce di regalare emozioni il fine settimana del Gran Premio, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato di Phillip Island si è abbattuto il maltempo tanto atteso e, come si è visto anche nella garaclasse più leggera, le cadute sono state numerose. Talune anchedel via. In Moto3, infatti, diversi piloti sono finiti al tappeto già nel giro nel quale si andavano a schierare nelladi partenza, salvo poi vivere una gara davvero spettacolare, nonostante condizioni al limite. La stessa cosa è avvenuta al leaderclassifica generaleclasse mediana:. Lo spagnolo, che in teoria sarebbe dovuto partire dalla quinta casella dello schieramento, è ...

Lasi avvia alle sue battute finali col GP d'Australia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:Acosta (277 pt.). Tony Arbolino (212 pt.).

Moto2, Pedro Acosta cade prima del via del GP d'Australia e scatterà dall'ultima posizione della griglia OA Sport

Moto2, GP Australia: Aldeguer il migliore nelle Libere. 3° Acosta, 12° Arbolino Sky Sport

Pedro Acosta experienced a setback just before the start of the Moto2 Australian GP. The rider crashed during the sighting lap at Phillip Island. In wet and windy conditions, the Red Bull KTM Ajo ...Il racconto in diretta del GP d'Australia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Moto2. Si corre sul circuito di Phillip Island. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma per le 2.15 di dom ...