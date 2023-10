Moto2 | In Australia vince Arbolino | gara sospesa a 14 giri dalla fine

I piloti prendono la metà dei punti previsti PHILLIP ISLAND () - Tony Arbolino con il tempo di 16'22"970 ha vinto la gara difermata dalla direzione corsa a 14 giri dalla fine per le condizioni meteo proibitive. Secondo chiude Canet a 15 secondi, ...

Moto2, GP Australia: Arbolino torna alla vittoria, 9° Acosta. HIGHLIGHTS Sky Sport

Moto2 Australia, Arbolino vince nel diluvio di Phillip Island: GP interrotto, punti dimezzati La Gazzetta dello Sport

La Sprint Race del GP di Australia del Mondiale di MotoGP è stata definitivamente annullata per maltempo. Per la direzione gara troppo pericoloso girare su pista bagnata con vento forte e un freddo ...PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Troppo pericolososcendere in pista. La Direzione Corsa del Gran Premio d'Australiaha annullato la Sprint ...