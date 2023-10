Moto2 | Arbolino vince a Phillip Island sul bagnato una gara monca 9° Acosta | assegnato metà punteggio

Leggi su oasport

(Di domenica 22 ottobre 2023) Oltre cinque mesi dopo l’ultima volta (a Le Mans), Tonytorna sul gradino più alto del podio eun caotico Gran Premio d’Australia 2023, sedicesimo e quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale. Aè successo di tutto nelladella classe mediana, con tante cadute e condizioni meteo estreme (pioggia e soprattutto raffiche di vento pericolose) che hanno portato alla bandiera rossa e alla conclusione anticipata dell’evento dopo 10 dei 23 giri in programma. Non avendo superato il 50% della distanza prevista, è statoda regolamentoper il campionato. Piccola beffa dunque per il lombardo del Team Marc VDS, che stava dominando la corsa con un vantaggio di 15? sui primi ...