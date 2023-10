Milano | ragazzo investito da auto nella notte | è grave

(Di domenica 22 ottobre 2023) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Unè statoda un'in via della Chiesa Rossa a. Il giovane, sbalzato per 18 metri, è stato trasportato in codice rosso in ospedale e le sue condizioni sono gravi. Il conducente dell'si è fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di

In via della Chiesa Rossa: il conducente si è fermato a prestare soccorso Unè stato investito da un'auto nella notte in via della Chiesa Rossa a. Il giovane, sbalzato per 18 metri, è stato trasportato in codice rosso in ospedale e le sue condizioni sono gravi. ...

Investito da un'auto nella notte a Milano, ragazzo gravissimo - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Travolto da un'auto nella notte a Milano, grave un ragazzo investito da un 22enne Open

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – Un ragazzo è stato investito da un’auto nella notte in via della Chiesa Rossa a Milano. Il giovane, sbalzato per 18 metri, è stato trasportato in codice rosso in ospedale e ...BOLZANO. Un ragazzo di 26 anni è stato portato in gravissime condizioni, intubato con sospetta frattura del bacino e di un arto, all'ospedale Niguarda di Milano dopo che questa notte intorno alle 2:45 ...