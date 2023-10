Milan-Juventus | chi vincerà la classica del calcio italiano?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 22 ottobre 2023) Roma, 22 ott – Passata la settimana azzurra, ci rituffiamo nel campionato di Serie A. Sebbene sia solamente ottobre, la corsa allo scudetto numero centoventi sembra infiammarsi lungo l’asseo-Torino, retta sulla quale – tra le altre cose – hanno viaggiato finora qualcosa come settantaquattro tricolori. In ottica di altissima classifica gli anticipi giocati ieri ci introducono quindi al corpo della nona giornata con il successo dell’Inter in terra granata. Ora il Biscione (22 punti) guarda momentaneamente tutti dall’alto. Divise da quattro lunghezze invece – 21 contro 17 – nel posticipo di questa sera, protagoniste di una grandedel, andranno a delineare meglio l’ordine provvisorio del gruppo di testa. Per i rossoneri è il secondo scontro ...