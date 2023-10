Milan-Juve | tam-tam a ridosso della partita | quelle due scelte clamorose

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 ottobre 2023)ntus non sarà il derby d'Italia, denominazione esclusivasfida tra l'Inter e la Vecchia Signora, ma rappresentalo scontro tra le due squadre più vincenti del nostro calcio. Quello tra i bianconeri, capaci di conquistare la bellezza di 36 scudetti, e i rossoneri, che a 19 titoli italiani aggiungono addirittura 7 Champions League. Laper eccellenza in serie A, insomma, che arriva in un momento non decisivostagione, perché siamo soltanto alla nona giornata, ma certamente delicato. Tra unche deve rispondere all'Inter, almeno momentaneamente avanti in classifica di un punto dopo la vittoria in casa del Torino 3-0, e lantus a inseguire in terza posizione, con la possibilità di portarsi a sole due lunghezze dalla vetta. LIVELLO ...