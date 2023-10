Milan-Juve | Pioli con il Pu-Gi-Le Pienone a San Siro | 150 Paesi collegati

Leggi su dailymilan

(Di domenica 22 ottobre 2023) È il giorno su, una grande classica che torna a prendersi il posto che merita in vetta al campionato. Per ora lassù c’è l’Inter, vittorioso ieri 3-0 sul campo del Torino e a +1 dai cugini rossoneri. Vincere per ilquesta sera ha una doppia valenza: i tre punti valgono per il Diavolo la nuova cima della Serie A in solitaria e un +7 sui bianconeri, che in caso di ko al Meazza potrebbero essere superati in classifica dalla Fiorentina, impegnata domani sera nel derby toscano con l’Empoli. Per riprendersi il primo posto Stefanoscende sul ring alle 20.45 in diretta tv esclusiva su DAZN con il Pu-Gi-Le, il tridente che fin qui ha offerto maggiori garanzie.Quatto gol l’americano, 4 il francese, 3 il portoghese. Olivier e Rafa non segnano da 51 giorni il primo, un mese il secondo. Servono le loro ...