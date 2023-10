Milan-Juve | il big match fondamentale per i bianconeri

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 22 ottobre 2023)ntus è un bigmolto importante per ie il proseguo del campionato dei ragazzi di Allegri Tornata la Serie A, dopo la pausa per le nazionali, è subito tempo di big; questa sera, infatti, si giocherà ildi San Siro trantus. Una partita molto importante per entrambe le squadre che hanno ambizioni importanti in questo campionato; i rossoneri si presenteranno a questa sfida con due assenze molto importanti ma anche le certezze costruite in questo primo scorcio di stagione. Il, però, è determinante anche per i ragazzi di Allegri. Pioli Allegri, biga San Siro tra(Credits: LaPresse) – ...