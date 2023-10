Milan | i convocati per la Juve | tornano Kalulu e Krunic | quanti assenti

... ma il tecnico juventino sa che non può permettersi passi falsi contro il. Finora la squadra ... grazie alla doppietta di Chiesa (tornato tra idopo due settimane in infermeria), e nelle ...

Stasera Milan-Juventus, i convocati di Pioli: ci cono Kalulu e Krunic. Presenti due Primavera TUTTO mercato WEB

QUI MILAN - I convocati per la Juve: ci sono Krunic e Kalulu, out Bartesaghi Tutto Juve

Minuto dopo minuto, sale l’attesa per la sfida del Meazza, dove Milan e Juventus scenderanno in campo a partire dalle ore 20:45. Scelta obbligata in porta per Stefano Pioli, che ha diramato la lista ...Verso-Milan-Juventus, Pioli spiazza tutti con l'esclusione a sorpresa: ora è ufficiale. Scopriamo le scelte del tecnico rossonero.