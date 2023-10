Meta sciistica per i sanniti vendesi | Campitello Matese finisce all’asta

(Di domenica 22 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Impianti sportivi e strutture alberghiere di, frazione di San Massimo (Cb), finiscono. La notizia trova conferme negli avvisi pubblicati su un sito web specializzato. La professionista delegata è la commercialista Lucia Morgillo di Bojano (Campobasso). La causa della vendita è riconducibile a un’istanza del Comune di San Massimo che vanterebbe crediti per centinaia di migliaia di euro nei confronti di ‘Funivie Molise’ a titolo di mancato pagamento dell’imposta sulle superfici sciabili. La vendita senza incanto è fissata il prossimo 22 dicembre nei locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati a Campobasso. Si tratta, nello specifico, di un fabbricato adibito a hotel il cui prezzo è fissato in 625 mila euro (offerta minima 468.750 euro), delle seggiovie ‘San Nicola’, prezzo 750 ...

