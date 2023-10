Messa oggi in tv domenica 22 ottobre | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di domenica 22 ottobre 2023) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di22. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del ...

Info e programma completo: www.facebook.com/comunedicasteldelfino Fino ad, 22 ottobre, la ... alle 10.30 pedalata con special bike inclusiva, alle 11 Santa, alle 12.30 polentata, alle 14 ...

Messa della Giornata mondiale missionaria. L'arcivescovo al ... LA NAZIONE

Sempre meno fedeli a Messa. «Ecco da dove possiamo ripartire» Avvenire

Oggi alle ore 18 al Santuario della Madonnina di Capannori sarà celebrata la messa solenne per la Giornata mondiale missionaria, presieduta dall’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti. L’animazione litu ...In fase di completamento la messa in sicurezza anti alluvione, inoltre la Regione ha programmato un grandi lavori di scavo del letto del fiume Esino che interesserà un tratto di 15 chilometri dalla fo ...