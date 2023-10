Mentre fissa l’Artico | la Cina inciampa nel Balticonnector?

Leggi su formiche

(Di domenica 22 ottobre 2023) Le autorità finlandesi hanno individuato in una nave cargo cinese, la Newnew Polar Bear, l’obiettivo principale delle indagini sul recente sabotaggio del gasdotto Balticconnector che collega Finlandia ed Estonia. La pipeline è stata danneggiata, insieme con un cavo sottomarino di telecomunicazioni, da un paio di settimane, costringendo la sua chiusura e sollevando preoccupazioni sull’integrità della fornitura di gas tra i due Paesi. Il presidente Sauli Niinisto (nella foto) ha da subito denunciato “attività esterne”. “I movimenti della nave Newnew Polar Bear che batte la bandiera di Hong Kong coincidono con l’ora e il luogo dei danni del gasdotto”, ha detto il National Bureau of Investigation finlandese, confermando che il danno è stato causato da “una forza meccanica esterna”. È interessante notare che la Newnew Polar Bear era stata conosciuta come Baltic Fulmar dal 2017 al 2022, ...