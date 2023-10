Meloni vola in Israele da Netanyahu | Gaza ed emergenza umanitaria al centro del colloquio

(Di domenica 22 ottobre 2023) Tel Aviv – La presidente del Consiglio Giorgiata a Tel Aviv ed ha incontrato il premier Benjamin Netanhyau. A renderlo noto è Palazzo Chigi con una nota sul proprio sito ufficiale:, nel ribadire il pienoabbraccia(Foto: governo.it) diritto dia difendersi, ha sottolineato l’importanza di garantire l’accesso umanitario ae una prospettiva di pace per la regione. Una presa di posizione forte, vista la situazione caldissima. Sembra ormai imminente, infatti, l’invasione di terra a, con l’esercito israeliano che ha già intensificato i bombardamenti sulla Striscia per “prepararsi il terreno”.ormai vive sotto una pioggia costante di missili e bombe, saltano aria ospedali (leggi ...

La premier alla conferenza di Al Sisi: "Soluzione dei due Stati in tempi rapidi". Poi il bilaterale con Abu ...

Meloni vola al Cairo per summit pace, poi (forse) tappa a Tel Aviv Agenzia askanews

Pressing per la pace, Meloni vola al vertice del Cairo: grande assente l’America La Stampa

Abu Mazen: "Palestinesi non abbandoneranno la loro terra". Meloni: "Non diventi scontro tra civiltà". Blinken: "Mantenere aperto il valico di Rafah" ...Un anno di legislatura fra guerra in Ucraina, emergenza migranti e Medio Oriente che brucia. Aggiungiamo - notizia di poco più di 48 ore fa - la separazione dal compagno Giambruno ed ecco il "Camel Tr ...