Meloni a Tel Aviv | incontro con Netanyhau | “Italia con Israele”

(Di domenica 22 ottobre 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia, inper uncon il premier Benjamin Netanyahu., dopo aver partecipato al Cairo al vertice organizzato dall’Egitto, è giunta all’aeroporto Ben Gurion di Tel, dove è stata accolta dall’ambasciatore d’in, Sergio Barbanti. Successivamente, il colloquio tra il premier israeliano Netanyahu e la presidente del Consiglio nella sede del ministero della Difesa a Tel, come rende noto l’ufficio del premier israeliano: dopo l’durato circa un’ora, colloqui allargati. “Grazie per essere venuta qui nel nostro momento più duro. Dobbiamo sconfiggere questi barbari”, ha detto Netanyahu riferendosi a Hamas. “E’ una battaglia tra la civiltà e barbari ...

