Meloni a Netanyahu | l' Italia sta con voi | il racconto dell' incontro a Tel Aviv

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 ottobre 2023) Trovare il modo per isolare Hamas e non isolare Israele. Con questo programma- minimo, eppure difficile da realizzare - Giorgiasi presenta al vertice del Cairo, invitata da Abdel Fattah al-Sisi, dove parla a quattr'occhi col presidente egiziano e col capo'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen. In serata atterra poi a Tel, per incontrare il premier Benjamin, al quale porta l'appoggio del governono in vista'offensiva di terra che l'esercito israeliano sta per avviare nella Striscia di Gaza. Il suo primo viaggio in Israele da presidente del consiglio se lo era immaginato molto diverso. Nemmeno lei, realista com'è, riponeva speranze nel summit organizzato da al-Sisi per favorire una tregua tra Israele e Hamas. Al tavolo erano presenti esponenti ...