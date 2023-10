Melaverde | puntata oggi 22 ottobre 2023 | Valposchiavo e Lago di Garda | info streaming

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 22 ottobre 2023) La nuovadi, in onda22poco prima di mezzogiorno, condurrà i telespettatori in un nuovo viaggio all’insegna della scoperta delle bellezze della nostra Italia. Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding saranno i conduttori itineranti del nuovo appuntamento. Ecco quali sono le anticipazioni dellaodierna e lermazioni per lo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.