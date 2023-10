Matri sicurissimo | «Inter rimane la favorita scudetto! Due conferme»

Leggi su inter-news

(Di domenica 22 ottobre 2023) L’ha risposto bene sul campo del Torino battendo i granata 0-3, gol messi a segno tutti nel secondo tempo.commenta la vittoria della squadra di Inzaghi che, secondo la sua opinione,laper lo scudetto: di seguito le sue parole su DAZN– L’di Simone Inzaghi, dopo il passo falso contro il Bologna, ha risposto con una netta vittoria sul campo del Torino. I nerazzurri mettono a segno tre gol tutti nel secondo tempo e non subiscono. Secondo Alessandro, Lautaro Martinez e compagni rimangono i favoriti per lo scudetto: «L’conferma il suo stato di forma e la sua forza, con il risultato di stasera inoltre consolida la fiducia in vista della Champions League. L’si conferma secondo me ...