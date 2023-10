Massimo Giannini | “Sempre dalla parte di Mourinho Sul Calcioscommesse…”

Leggi su danielebartocciblog

(Di domenica 22 ottobre 2023) Grande successo per il Festival Giornalismo d’Inchiesta delle Marche.e la testata giornalistica ‘La Stampa‘ hanno ‘illuminato’ ieri sera la splendida cornice dell’Auditorium Confartigianato ad Ancona. A grande richiesta una ‘sentita’ data extra per il Festival del Giornalismo d’Inchiesta (patrocinato da Consiglio Regionale delle Marche) che ieri sera, per la grande chiusura, ha radunato numerosi appassionati nel capoluogo marchigiano., attuale editorialista di Repubblica e Direttore fino a pochi giorni fa della testata ‘La Stampa‘, è stato ospite dell’incontro presso l’Auditorium “V. Belvederesi” – Centro Direzionale Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro Urbino. Nell’occasioneha ricevuto uno speciale riconoscimento per la sezione “Crossmedialità”. Il tutto ...