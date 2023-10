Maria De Filippi e Rudy imitano Emma e i Modà cantando “Arriverà” a Tu Si Que Vales VIDEO

... ma anche le varie fasi di un soccorso, hanno srotolato la bandiera italiana, la Ferilli non è più riuscita a trattenere le lacrime eDeè corsa da lei. Video Witty Tv

"Tu si que vales", Sabrina Ferilli fa l'offesa con Maria De Filippi: "Non ti parlo" TGCOM

Maria De Filippi promuove l'adozione dei cani a Uomini e Donne Io Donna

Maria De Filippi spiazza ancora una volta a Tu si que vales e diventa irriconoscibile per i tantissimi fan che la seguono tutti i giorni in televisione. La celebre conduttrice in questa nuova edizione ...Dal 15 settembre è disponibile su Paramount+ la seconda stagione di Vita da Carlo, la serie autobiografica interpretata da Carlo Verdone.