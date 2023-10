L’uomo e il fardello della guerra La pace? Sarebbe la più grande rivoluzione di specie

Leggi su bergamonews

(Di domenica 22 ottobre 2023) “Prima mi sono vergognata. Poi ero incredula delusa. Come bocciata. Tutta unaritornata indietro. Alle bastonate. Maschi al comando ancora, con i vecchi randelli trasformati in armate, missili, carri armati, corazzate, tutta un’esibizione muscolare così evoluta – e le teste invece rimaste indietro, alla predazione, alla zampata feroce su qualcuno che trema. Solo dopo è arrivata la pena. Solo dopo sono entrata dentro un gonfio di lacrime tenute. E il dolore dei miei umani casi si è fuso insieme al dolore per loro, i morti, gli scampati i feriti lasciati lì in un fosso, i rifugiati. E se adesso piango a volte – non so per chi o per che cosa, tanto sono confusa. Un dolore non grave però, il mio, spesso sospeso, un dolore che non mi toglie ancora l’appetito e posso guardare i notiziari, continuando a mangiare, sopportare ancora lo stridore...