L’Unione Europea ha acceso un faro sugli adv degli influencer

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 22 ottobre 2023) Non si tratta di una vera e propria stretta, anche perché esistono già da tempo normative ad hoc, ma di un’analisi e di una verifica sul rispetto delle leggi a tutela dei consumatori. L’UE ha annunciato l’avvio di un monitoraggio dei contenuti sponsorizzati condivisi daglie dai creatori di contenuti digitali all’interno delle principali piattaforme social. L’obiettivo è quello di controllare che sia rispettato il principio di trasparenza negli adv e che ciò che viene pubblicizzato online non venga “offerto” agli utenti in modo ingannevole. La legge non ammette ignoranza. Sembra essere questo la strada intrapresa dalche, contestualmente all’avvio di questa “indagine” social, ha anche aperto il LegalHub, un centro digitale dove tutti i creator possono andare a leggere leggi in ...