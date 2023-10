L’unico romanzo di Elias Canetti

Leggi su quifinanza

(Di domenica 22 ottobre 2023) Nato nel 1905 e deceduto nel 1994,è stato un saggista molto celebre, insignito del Nobel per la Letteratura nel 1981. Ben noto per i suoi aforismi, ha scritto un soloin tutta la sua lunga carriera, dal titolo Auto da fé, del quale parliamo di seguito nel dettaglio. Auto da fé, trama Pubblicato nel 1934, Auto da fé ha come titolo originale Die Blendung, che letteralmente può tradursi come L’accanimento. Non è soltanto ma è anche il suo primo libro in assoluto. Edito in una fase a dir poco complessa della storia del mondo, venne bandito dai nazisti. Generalmente ignorato, nonostante gli attestati di stima da parte di Thomas Mann e non solo. Apprezzato soltanto in seguito, quando venne ripubblicato negli anni Sessanta. Ildiè ambientato ...