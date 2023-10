L’ultima iniziativa di Fondazione Milan per la Romagna

Leggi su dailymilan

(Di domenica 22 ottobre 2023) Da sempre attenti alle principali tematiche sociali e alle situazioni di emergenza in Italia e in tutto il mondo, ACcontinuano a promuovere iniziative concrete in supporto alla popolazione romagnola colpita dall’alluvione della scorsa primavera. In questo senso, si è tenuta questo pomeriggio la cerimonia di riapertura del centro sportivo dell’AC Solarolo, associazione sportiva dilettantistica in provincia di Ravenna che conta circa 100 tesserati tra cui 80 ragazzi del Settore Giovanile. Una riapertura resa possibile grazie alla collaborazione tra ACe AC Monza, con l’attivazione di, che insieme hanno contribuito al ripristino di un campo di allenamento e un campo da gioco danneggiati dall’alluvione. In occasione della prima edizione del ...