L’Ue vieta i granuli di gomma nei campi in erba sintetica | dannosi per la salute e per il pianeta

(Di domenica 22 ottobre 2023) Una direttiva che potrebbe avere notevoli ripercussioni sul calcio dilettantistico bergamasco e non solo. La Commissione Europea ha ufficialmente deliberato il divieto di vendita di prodotti che contengono al loro interno microplastiche, sostanze tossiche ormai presenti in grandi quantità negli ambienti marini e terrestri. Una proibizione che include i materiali quotidianamente usati nell’industria per la produzione deiin, sempre più comuni nei centri sportivi del territorio bergamasco e, allargando il nostro sguardo, del continente europeo. Nello specifico, al bando alcune delle tipologie di materiale granulare da intaso utilizzato per le superfici sportive artificiali, principale fonte di microplastiche utilizzate intenzionalmente nell’ambiente – i fastidiosi pallini dipresenti in enormi ...