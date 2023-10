Lucca Comics & Games 2023 | le novità di Grumpy Bear

(Di domenica 22 ottobre 2023) Tutti sappiamo cheè il ponte di lancio di tantissime, fra queste spiccano lediin ambito GDR. Ci stiamo già strofinando le mani in attesa di mettere le mani sui loro giochi, ecco a voi una piccola presentazione di ciò che potrete trovare ai loro stand. Scopriamo insieme lediper: Critical – Sanctuary (prima stagione) Oltre il Mare di Neven, qualcosa di strano sta accadendo nell’Arcipelago della Mezzaluna, laculla degli dèi. Tombe a lungo rimaste sigillate sono state aperte e antiche storie ...

Il giornalista e disegnatore, 'papà' di Bobo ed ex direttore dell'Unità era stato più volte in città, ospite del festivaland Games e di altre manifestazioni in provincia. Unanime il ...

Asmodee Italia, tutte le novità presentate a Lucca Comics 2023 E-Duesse

Lucca Comics sbarca a Viareggio: sfilate del Cosplay in Passeggiata - Luccaindiretta LuccaInDiretta

Viareggio si prepara ad ospitare la sezione "viareggina" del Lucca Comics and Games: 400 mq di stand, ingresso gratuito, sfilate cosplay e attività dedicate alle famiglie. Taglio del nastro sabato 28 ...Sergio Staino, disegnatore toscano, è scomparso ieri. Lo staff di Lucca Comics & Games ricorda l'artista, la sua opera e le sue presenze al festival lucchese. Un'impronta indelebile, un'analisi pungen ...