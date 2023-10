Llorente sulle scommesse | «Basta poco per rovinarsi la carriera»

Leggi su calcionews24

Fernando, ex attaccante della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del casoche ha coinvolto diversi giocatori Fernando, ex attaccante della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del casoche ha coinvolto diversi giocatori. Le sue dichiarazioni: POGBA E FAGIOLI – «A proposito di Paul: mi spiace molto quello che gli è capitato, è un bravissimo ragazzo. E che tristezza il casoe la squalifica di Fagioli: si fanno tanti incontri in cui viene spiegato che è vietato scommettere sul calcio. Eppure…perla».