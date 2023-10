LIVE MotoGP | GP Australia 2023 in DIRETTA | niente Sprint Race | la causa della cancellazione

Leggi su oasport

(Di domenica 22 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERCHE’ E’ STATA CANCELLATA LA03.36 A questo punto il weekend di Phillip Island si chiude in anticipo. Francesco Bagnaia saluta l’con un ottimo +27. Si tornerà in azione nel prossimo fine settimana in Thailandia. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di nottata e giornata 03.34 La notizia era nell’aria dopo la bandiera rossaMoto2 e così è stato. Le condizioni meteo non sono cambiate, il vento forte non ha mollato la presa e, come si immaginava, la direzione gara ha scelto di cancellare la gara. 03.33 UFFICIALE: CANCELLATA LA! 03.32 LA GRIGLIA DI PARTENZA1 89 Jorge MARTIN SPA Prima ...