LIVE – Gubbio-Olbia | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 22 ottobre 2023) Ladi, match valido per la nona giornata del girone A di. Le due squadre sono separate da quattro punti in classifica ed entrambi covano ambizioni importanti per il proseguo di stagione. Si parte dalle 16.15 in quel die Sportface.it vi offrirà la cronaca del match. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH DOVE VEDERE IL MATCH IN TVSportFace.