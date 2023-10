LIVE F1 | GP USA 2023 in DIRETTA | Verstappen prova a fare il vuoto Leclerc alla caccia di Hamilton

(Di domenica 22 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA SHOOTOUT LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA SPRINT ORARI F1 SU TV8 OGGI GIRO 6/19ha perso 3 decimi nel secondo settore sia dache da. GIRO 6/19 Guadagna in questo giro, che ora ha 1.613 di vantaggio su. GIRO 6/19 Il sorpasso di Russell ai danni di Piastri ora è sotto investigazione. GIRO 6/19si lamentaRadio di perdere il posteriore. È aumentato il vento ad Austin. GIRO 5/19 È in grande difficoltà Carlos Sainz, il quale ha scelto di partire con la gomma soft. Lo spagnolo gira 4 decimi più lento di. GIRO 5/19è a 0.533 millesimi di secondo da ...

La Formula 1 torna in pista con la Gara Sprint del GP degli Stati Uniti, quintultimo appuntamento del Mondiale 2023.

F1 GP Usa 2023, Sprint Race - Segui la cronaca live della gara sprint del weekend di Austin in diretta sabato 21 ottobre dalle 23.45. La partenza è alle 00.00