LIVE F1 | GP USA 2023 in DIRETTA | Leclerc lotta per salvare il podio

(Di domenica 22 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA SHOOTOUT LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA SPRINT ORARI F1 SU TV8 OGGI GIRO 19/19 ULTIMO GIRO! GIRO 18/19 Perde un altro secondo, il quale ora ha 2.450 secondi di vantaggio su Norris. GIRO 18/19 Sainz mantiene un distacco di 0.668 su Russell, a meno di due giri dal termine della Sprint Race. GIRO 17/19 Nell’ultimo giroha pagato quasi 1 secondo su tutti gli avversari. Vedremo se il monegasco ha commesso un errore, oppure se inizia a soffrire l’usura delle gomme. GIRO 17/19 Norris guadagna qualcosa su Lecerc: i due sono separati da 3.759. GIRO 16/19 Un metronomo Verstappen in questa Sprint Race. L’austriaco ha mantenuto un ritmo costante su 1.39 basso in questi 16 giri. GIRO 16/19 Sainz continua a mantenere dietro Russell, perdendo pochissimo sul ...

La Formula 1 torna in pista con la Gara Sprint del GP degli Stati Uniti, quintultimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta: Max Verstappen (443 pt.) ...

LIVE GP Usa, si corre la Sprint: Verstappen controlla Hamilton La Gazzetta dello Sport

Sprint LIVE: Verstappen in testa, Leclerc 3° Sky Sport

Sul circuito di Austin i piloti scendono in pista per la gara sprint a stelle e strisce: segui con noi la Sprint Race minuto per minuto ...F1 GP Usa 2023, Sprint Race - Segui la cronaca live della gara sprint del weekend di Austin in diretta sabato 21 ottobre dalle 23.45. La partenza è alle 00.00 ...