LIVE – Catania-Taranto | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 22 ottobre 2023) Ladi, match valido per la nona giornata del girone A di. Al Massimino arriva ildi Eziolino Capuano che dopo aver trovato un successo vitale in casa contro il Crotone vuole bissare nell’insidiosa trasferta siciliana. Il, invece, vuole tornare alla vittoria dopo un pareggio ed una sconfitta nelle ultime due uscite. Si parte dalle 16.15, e Sportaface.it vi accompagnerà con latestuale del match. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. DOVE VEDERE IL MATCH IN TV PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHSportFace.