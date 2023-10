Leonardo DiCaprio ha appena investito parecchio denaro in un' azienda di orologi ecologici

(Di domenica 22 ottobre 2023)non rientra certo tra gli Ed Sheeran e gli Steve Harvey nell'universo del collezionismo di, ma quando sfoggia un nuovo segnatempo tende a renderlo importante. Nel 2021, la star di Killers of the Flower Moon nonché sostenitore del clima alle Nazioni Unite, è stato immortalato mentre indossava il re di Instagram: un Patek Philippe Nautilus dal quadrante blu Tiffany, uno che ha contribuito a raccogliere 6,5 milioni di dollari per il Nature Conservancy. Questa settimana Leo ha confermato la sua reputazione di amante di tutto ciò che è elegante ed ecologico promuovendo un giro di investimenti nell'era svizzera ID Genève, orientata alla sostenibilità. Esemplari di lusso sempre più sostenibili Dopo l'annuncio promozionale, ...

Questo western di Quentin Tarantino, con Christoph Waltz, Jamie Foxx e, ha vinto 2 Oscar e 2 Golden Globe. La storia segue uno schiavo nero che riacquista la libertà e corre a ...

Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, il migliore e il peggiore: la classifica dei film della coppia d’oro di … la Repubblica

Robert De Niro suggerì Leonardo DiCaprio a Martin Scorsese Corriere dello Sport

Martin Scorsese racconta come uno degli obiettivi principali di Killers of the Flower Moon fosse il ritratto accurato della nazione Osange ...Leonardo DiCaprio e Robert De Niro hanno condiviso molti set cinematografici per più di tre decenni ma, a quanto pare, qualcosa è andato storto sul set di Killers of the Flower Moon e adesso le due st ...