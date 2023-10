L' Argentina sceglie il nuovo presidente | in vantaggio Milei | il Trump di Buenos Aires

Leggi su today

(Di domenica 22 ottobre 2023) Oltre 35 milioni di argentini sono chiamati alle urne domenica 22 ottobre per eleggere il loro prossimo, che resterà in carica fino a dicembre 2027. In parallelo verrà definita anche una nuova formazione del Congresso, che sarà parzialmente rinnovato, con 24 senatori in rappresentanza...