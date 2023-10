La Scandone batte Marigliano nel derby nel ricordo di Ciro Melillo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 22 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’ASDAvellino sconfigge la Promobaskettra le mura amiche del Del Mauro con il punteggio di 74-72 dopo un finale thriller e deciso sul suono della sirena grazie ad una giocata pazzesca di capitan Trapani e sale a quota 6 punti in classifica nel campionato di serie B interregionale. Al pronti via, laAvellino è costretta a fare a meno di Cianci che resta ai box per un problema al quadricipite che sarà valutato in settimana. Prima parte di gioco con diversi errori su entrambi i lati del campo, Avellino epartono con il freno a mano tirato ed hanno grosse difficoltà a trovare la via del canestro anche per le buone difese messe in campo. I lupi biancoverdi sembrano soffrire la fisicità degli avversari, mentre gli ospiti non riescono a servire al meglio i ...