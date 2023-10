La rabbia dei cittadini di Stornara

(Di domenica 22 ottobre 2023) Mentre la nostra città e la Regione Puglia spendono denaro pubblico a cazzo per associazioni e murales,soffre per le sue strade dissestate e l’assenza di decoro. In una lettera inviata da un cittadino dialla nostra redazione, lamenta una situazione davvero disastrata nel comune di. Nella lettera che ci hanno inviato, si legge “sono venuto molte volte al comune, ho parlato con i Vigili urbani e assessori, ma tutti fanno orecchie da mercante. Chiedo, mi devo rivolgere al Padre Eterno per essere ascoltato? Devo fare richiesta al Papa per vedere le strade e le vie cittadine sistemate? A cosa servono le tasse che paghiamo?” Certo, queste sono domande legittime da parte dei, alle quali il Sindaco dovrebbe dare una risposta. Leggiamo sempre dalla lettera “Strade dissestate, ...

Hezbollah ha un ruolo attivo lì… Gli egiziani ribollono (dindr), chiedo una posizione più forte da parteleader egiziani'. Nabil: 'Cosa intendi con 'di più' La situazione per la ...

Auto vandalizzate. Esplode la rabbia nelle vie di San Prospero LA NAZIONE

Furti in appartamento e danni alle auto in sosta, la rabbia dei ... CASCINA notizie

I residenti di San Prospero sono in subbuglio per i continui episodi di auto vandalizzate, soprattutto nella zona di viale Trento. Denunce ai carabinieri, ma i danni non si fermano.si faceva la conta dei morti e degli infetti, fra i quali anche tanti professionisti della sanità. Non a caso, la solidarietà ai colleghi del Policlinico e la rabbia per quanto accaduto serpeggia in ...