La New Balance 990v4 Olive è un inno all' estetica di Teddy Santis

(Di domenica 22 ottobre 2023) La Newè la prova vivente di quanta strada abbia fatto il marchio. Qualche anno fa, le Newerano considerate un po' tristi, grigie e associate al tipo di calzatura con cui tuo padre falcia il prato. Ora, grazie al lavoro del direttore creativo, le sneaker del marchio statunitense sono fresche e colorate. Una gioia per gli occhi! NewLe nuove NB, parte della collezioneStagione 4, sono realizzate su una base in mesh a maglie strette e ricoperte da pelle scamosciata color menta. I dettagli in pelle marrone danno un tocco di contrasto al modello, mentre il logo N sovradimensionato è cucito sui pannelli laterali e mediali con il ...

S., Michael Dee and his dynamic team are producing aquality of life in Tulum, not just a place to live. The team at Deelum offers discerning clients the perfectof privacy, luxury, ...

Le sneakers New Balance di Chiara Maci per l'Autunno 2023 Elle

Le New Balance diventano workwear nella collaborazione con ... GQ Italia

New Balance x Carhartt WIP è la Collab esclusiva di questo Autunno che ci regala delle 990v6 in versione speciale da Workwear guardate qui ...La tendenza delle sneakers argento non conosce stagione. Il tocco futuristico che regalano infatti è sempre in voga e che sia abbinata ad outfit athleisure per un'atmosfera sporty-chic o abbinata a ...