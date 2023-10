La donna tavolino alla cena istituzionale | esplode la polemica

(Di domenica 22 ottobre 2023) Verona, ricevimento per il 75esimo compleanno del Consorzio Zai, un enteterritoriale che punta a favorire lo sviluppo dell'economia scaligera. Tra le maschere presenti al Palazzo della Gran Guardia di Verona che girano tra i commensali c'erano non meno di due ragazze che...

Dopo ladi cioccolato i n Gallura, ecco la ragazza -a Verona. Ha fatto il suo debutto in una cena di gala alla Gran Guardia, in piazza Bra, davanti all'Arena, per la festa dei 75 anni del ...

Verona, donne vestite da tavolino alla serata di gala: è polemica Sky Tg24

Donne-tavolino ad una serata di gala, polemica a Verona Agenzia ANSA

Ma chi ha avuto l'idea di far travestire delle donne come dei tavolini in questa cena di gala a Verona Ah, inutile dire che le polemiche non si sono ancora placate ...Nello scatto condiviso e visibule sui social, si vede l’uomo seduto al tavolino di un bar, vestito con abiti casual e una faccia non esattamente tranquilla, probabilmente per via delle note vicende di ...