Kuchisake-onna | la leggenda terrorizza il Giappone

Leggi su dilei

(Di domenica 22 ottobre 2023) Nel cuore pulsante della culturase si nascondono ombre inquietanti, leggende metropolitane che emanano terrore e mistero. Il, con la sua tradizione millenaria, è un vero e proprio maestro nel tessere storie horror che gelano il sangue nelle vene. In poche parole, quando si parla di leggende del Sol Levante, non si può fare a meno di provare un brivido lungo la schiena. Accendete le luci e stringete forte il cuscino, perché oggi vi racconteremo una storia che farà battere forte il cuore. Vi portiamo nel buio delle nottisi, per parlare di, conosciuta anche come “The Slit Mouth Woman“. Dietro la maschera chirurgica che indossa, si nasconde un volto da incubo. Un racconto che potrebbe farvi rimanere svegli, con la luce accesa. Non dite che non vi avevamo ...